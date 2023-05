Neuer Workshop geplant Kinderreporter interviewen Menschen in Grefrath

Sie liest, sie schreibt. Sie lernt gerne Sprachen. Sie spielt Tennis. Und sie hat ein klares Ziel vor Augen: Sie möchte Journalistin werden, viellleicht sogar Nachrichtensprecherin im Fernsehen. Helena Gillhausen ist in Grefrath zuhause, besucht die Liebfrauenschule in Mülhausen. Dort geht sie in die siebte Klasse. Und: Helena ist bereits Reporterin.