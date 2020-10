Kostenpflichtiger Inhalt: Natur in Kamp-Lintfort : Anwohner sind entsetzt: Waldstück wird gefällt

Die Anwohner sind traurig: Ein Waldstück an der B 510 in Kamp-Lintfort wird in diesen Tagen gefällt. Foto: Privat

Kamp-Lintfort Ein Waldstück an der Bundesstraße 510 in Kamp-Lintfort wird seit dem Wochenende gefällt. Bei dem Wald handelt es sich um Privatbesitz. Laut Martin Notthoff, zuständiger Dezernent in der Stadtverwaltung, will der Eigentümer das Holz forstwirtschaftlich verwerten.