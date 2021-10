Weihnachtszeit in Jüchen : Gleich drei Adventsmärkte in Jüchen

Nach der Zwangspause 2020 öffnet in diesem Jahr an allen vier Adventswochenenden die Schlossweihnacht mit stimmungsvoller Illumination: Eine Premiere: Auch die vier Freitage werden ins Event einbezogen, um wegen Corona die Besucherzahlen besser zu verteilen. Archivfotos: Fk/woi Foto: Frank Kirschstein

Jüchen Nach dem tristen Corona-Advent 2020 ohne Veranstaltungen können sich die Jüchener auf gleich drei stimmungsvolle Adventsmärkte freuen: im Nikolauskloster, am Schloss Dyck und in Jüchen an der Kirche. Was wann geboten wird.