Kindesmissbrauch : Anklage wegen Missbrauchs in 31 Fällen

Auch in Jüchen wurde zu Beginn des Jahres wegen Kindesmissbrauchs ermittelt. Der Beschuldigte soll aber dort nicht auffällig geworden sein. Archivfoto: Seybert Foto: © Gerhard Seybert

Jüchen/Freiburg In den örtlichen Kirchengemeinden und Jugendeinrichtungen wirkt der Missbrauchskandal noch nach. Der Beschuldigte soll sich 31 Mal an einem damals zehnjährigen Jungen vergangen haben, allerdings nicht in Jüchen selbst.