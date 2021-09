Stöbern in der Hückeswagener Innenstadt : Ein Trödelmarkt ganz ohne Feilschen

In der ersten halben Stunde nach der Öffnung war der Ansturm auf die Tische am Wertstoffhof am größten. Hier wechselten die ausrangierten Gegenstände ganz ohne Bezahlung die Besitzer. Foto: Heike Karsten

Hückeswagen Der Mini-Tauschrausch auf dem Wertstoffhof kam am Samstag sehr gut an. Schon nach der ersten halben Stunde waren die Tische sichtlich geleert. Was Menschen so alles wegwerfen, versetzte manche in Erstaunen.