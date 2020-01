Kostenpflichtiger Inhalt: Hilden historisch : Großer Chemiker und „stiller Held“

Die österreichisch-schwedische Kernphysikerin Lise Meitner am 24. April 1958 während einer Festveranstaltung zum 100. Geburtstag von Max Planck in Ostberlin (DDR) im Gespräch mit Professor Max Volmer. Foto: dpa

Wer zu Deutschlands größtem Biotech-Unternehmen Qiagen will, muss dazu in die Max-Volmer-Straße im Hildener Osten einbiegen. Viele werden nicht wissen, an wen sie erinnert – an einen bedeutenden Wissenschaftler.