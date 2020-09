Erstwähler in Hilden : Jugendparlament wirbt für Wahl

Wahlberechtigt bei Kommunalwahlen in NRW sind Deutsche sowie Staatsangehörige der übrigen 27 EU-Mitgliedstaaten, die am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben. Foto: dpa/Bernd Settnik

Hilden Jugendliche starten an diesem Samstag eine Mitmach-Aktion in der Hildener Innenstadt. Schon jetzt läuft die Kampagne auf verschiedenen sozial

Mit einer Mitmachaktion in der Hildener Fußgängerzone wirbt das Jugendparlament an diesem Samstag, 5. September, für die Teilnahme an der Kommunalwahl acht Tage später. „Ich gehe wählen, weil...“ lautet der Name des Projekts, das die Jugendparlamentarier in den vergangenen Wochen und Monaten vorbereitet und mit einer Fotokampagne in den Sozialen Medien begleitet haben.