Kostenpflichtiger Inhalt: Haupt- und Finanzausschuss in Haan : Haan richtet Schnelltest-Stelle im Hotel Savoy ein

Wurden gut angenommen: die Coronatests im Gymnasium Adlerstraße vor dem Haupt- und Finanzausschuss. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Der Haupt- und Finanzausschuss stellte jetzt 39.000 Euro zur Finanzierung des Projekts in den städtischen Haushalt ein. Auch ein „Test-Drive-In“ am Ostermann-Gelände ist in Vorbereitung.