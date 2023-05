Ausbildung an Schulen im Kreis Mettmann Neue Medienscouts beraten Mitschüler

Sie sind digitale Streitschlichter, Ansprechpartner und Ratgeber für Mediennutzung für ihre Mitschüler. 36 Siebt- und Achtklässler sowie 19 Beratungslehrer aus neun Schulen im Kreis Mettmann haben in den vergangenen Monaten an einer fünfteiligen Workshopreihe teilgenommen. In der vom Medienzentrum des Kreises koordinierten Ausbildung haben die Teilnehmenden von erfahrenen Medienpädagogen gelernt, wie sie als Medienscouts ihren Mitschülern zur Seite stehen können und welche Konzepte sich an Schulen in NRW bereits bewährt haben. Nun können die ausgebildeten Medienscouts das Gelernte in ihren Schulen umsetzen.