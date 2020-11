Kostenpflichtiger Inhalt: Einzelhandel in der Grevenbroicher Innenstadt : Unverpackt-Laden soll in der City eröffnen

In die früheren Reisebüro-Räume soll 2021 ein neuer Unverpackt-Laden einziehen. Foto: Carsten Sommerfeld

Grevenbroich Zwei Leerstände in der Grevenbroicher Fußgängerzone werden in nächster Zeit verschwinden. An der Kölner Straße wird ein „Unverpackt“-Laden eröffnet, das Reformhaus Heift zieht vom Montanushof die Breite Straße um.