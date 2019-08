Kostenpflichtiger Inhalt: Nager werden nicht in Grevenbroich/Jüchen ausgesiedelt : Feldhamster-Projekt grandios gescheitert

Im vergangenen Sommer wurden 16 Feldhamster auf einem Experimentier-Feld an der A 44 ausgesetzt. Sie haben den Winter gut überlebt und Nachwuchs gezeugt. Foto: U. Anspach/dpa. Foto: dpa/Uwe Anspach

Grevenbroich Ein Freiland-Experiment in Grevenbroich hat bewiesen: Die seltenen Nager können in rekultivierten Böden nicht nur überwintern, sondern sich auch vermehren. Warum die Hamster dennoch nicht in der Tagebaulandschaft ausgewildert werden.