Kostenpflichtiger Inhalt: Einkaufsgalerien in Grevenbroich : Neue Mieter sollen in Einkaufsgalerien einziehen

Eine Leerstandsquote von 44,3 Prozent weist die Coens-Galerie auf. Die Deutsche Konsum REIT AG, der neue Besitzer, geht davon, aus, dass 2020 neue Einzelhandelsmieter einziehen werden. Foto: Tinter, Anja (ati)

Grevenbroich Die Deutsche Konsum Reit will neues Leben in die Coens-Galerie und den Montanushof bringen. Der Eigentümer geht davon aus, dass im Laufe des Jahres vor allem in der Coens-Galerie neue Einzelhandelsmieter einziehen werden.