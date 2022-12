DRK-Kreisverband Grevenbroich als Träger in „unsicherer Lage“ Kita in der Coens-Galerie soll Vorläufergruppe ab Februar erhalten

Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum geplanten Kita-Bau in der Coens-Galerie ist getan worden: Der Rat hat am Donnerstagabend einstimmig eine Rahmenvereinbarung verabschiedet, die zwischen der Stadt, der Deutschen Konsum-Reit AG als Betreiber des Einkaufszentrums und dem Roten Kreuz als Träger der künftigen Tagesstätte abgeschlossen werden soll. Ziel dieses Abkommens ist der Bau einer Kita für 100 Kinder auf der Fläche des ehemaligen Elektronik-Marktes und eines Außengeländes auf dem Parkhaus. Eine Vorläufergruppe dieser Kita soll bereits im Februar in den Räumen der Lebenshilfe an der Mathias-Esser-Straße in Elsen an den Start gehen.