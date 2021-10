Porträt Jürgen Westerheide : Bewegung hält Jürgen Westerheide fit

Jürgen Weisterheide ist häufig mit dem Fahrrad in Geldern und Umgebung unterwegs. Auch Segeln und Golf halten ihn beweglich. Foto: Norbert Prümen

Veert Der Unternehmer und Handwerksmeister aus Geldern wird am Freitag 80 Jahre alt. Das Fahrrad ist sein Hauptfortbewegungsmittel. Sein großes Hobby ist das Segeln. Gelegentlich trifft man ihn auch auf dem Golfplatz

Kein Tag, auf dem man ihn nicht auf dem Fahrrad durch Geldern fahren sieht: Jürgen Westerheide setzt sich nur hinter das Steuer seines Autos, wenn er sich auf den Weg zu seinem Segelboot macht. Bis Roermond auf der Fiets, das wäre dann selbst für ihn zu weit. Immer in Bewegung bleiben, das ist sein Rezept, um fit alt zu werden. Und so mancher dürfte überrascht sein, dass er am Freitag schon seinen 80. Geburtstag feiert.

Auch wenn wir ihn heute zu den Gelderner Charakterköpfen und Originalen zählen dürfen, sein Geburtsort liegt weit weg vom Niederrhein. In Freudenstadt im Schwarzwald erblickte er das Licht der Welt. Aufgewachsen ist er zunächst in Krefeld, der Heimatstadt seines Vaters, und dann in Issum, wo sein Vater Hans Westerheide im Januar 1948 seine Schreinerei an der Neustraße eröffnete. „Schon damals setzte er vor allem auf den Rolladen-Bau“, berichtet Jürgen Westerheide. 1954 gab es den Umzug des Betriebs an die Egmondstraße in Geldern. Dort wurde auch ein Wohnhaus gebaut und nach der Übernahme des Geländes von Getränke Schäfer noch eine große Halle. Für Herstellung und Montage der Holzrolläden brauchte man mehr Platz. So kam es mit dem Umzug nach Geldern auch für Jürgen Westerheide zum Wechsel zur Michael-Schule. Schule war aber nicht so wirklich sein Ding, das Handwerk umso mehr. Er ging bei Theo Benkers am Issumer Tor in die Lehre, arbeitete im väterlichen Betriebe und besuchte nach der Bundeswehrzeit die Meisterschule. Sein Meisterstück war ein dreiteiliges Rollo mit unterschiedlichen Höhen auf einer Welle. Seit 1969 ist er Meister als Ronalden- und Jalousiebauer.

Info Michael Westerheide führt das Unternehmen Unternehmen Die 1948 von Hans Westerheide gegründete Firma wird heute von Michael Westerheide geführt. Kontakt Egmondstraße 19 in Geldern, Telefon 02831 93230, www.westerheide.com.

Im eigenen Betrieb grummelte es auch mal zwischen Vater und Sohn, aber am Ende fand man wieder zusammen. In den 70er Jahren wurden Jürgen und sein Bruder Johannes Westerheide intensiv auf die Übernahme der Geschäftsführung vorbereitet. Dazu kam es dann doch früher als erwartet. Nach dem Tod des Vaters übernahmen die Brüder 1976 den Betrieb. Mit der Umwandlung in die Westerheide GmbH 1978 wurde Jürgen Westerheide alleiniger Geschäftsführer. „Es ging durch Höhen und Tiefen“, blickt Westerheide auf die Jahre im Beruf zurück.

Nach einer Herz-OP zog sich Jürgen Westerheide aus dem Betrieb zurück. Sohn Michael, der seit 2005 das Unternehmen leitet, wurde am 11. April 1970 in Kerken geboren. So führt die dritte Generation das Familienunternehmen.