Verkehr im Gelderland : Unfallopfer fordert einen Kreisverkehr

Seit vielen Jahren ereignen sich an der Kreuzung Meerendonker Straße/Nieukerker Straße/Straelener Straße schwere Unfälle. Hier einer vom Juli 2003. Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

Wachtendonk In einem Brief an Landrat Wolfgang Spreen verlangt Klaus Viehmann aus Nieukerk die Entschärfung der Kreuzung Nieukerker Straße / Meerendonker Straße. Dort war der Mann mit seiner Familie in einen schweren Unfall verwickelt.

Klaus Viehmann spricht von einem verhältnismäßig glimpflichen Ausgang. Er zog sich Zerrungen und Verspannungen im Nacken zu. Seine zwölfjährige Tochter kam mit einer Schnittverletzung und starken Prellungen sowie Blutergüssen ins Krankenhaus. Am schlimmsten traf es seine Frau: Sie erlitt einen Schlüsselbeinbruch. Diese Verletzungen entstanden, als die Familie aus Nieukerk am 20. Mai auf der Kreuzung der K 21 (Meerendonker Straße) mit der L 479 (Nieukerker/Straelener Straße) in Wachtendonk in einen Unfall verwickelt wurde. In einem Brief an Landrat Wolfgang Spreen fordert Viehmann jetzt, aus dieser Kreuzung einen Kreisverkehr zu machen.

Denn nicht zum ersten Mal war diese Stelle der Schauplatz von Kollisionen mit schwerwiegenden Folgen. Eine Auswahl der Ereignisse aus den vergangenen Jahren: Rund eine Woche vor dem Unfall der Viehmanns kam es zu einem Zusammenstoß zweier Autos mit zwei Verletzten. Ebenfalls zwei Verletzte gab es am 7. März 2017, am 19. November 2015, eine Verletzte am 13. Februar 2015.

Info Die Unfallkommission des Kreises Kleve Zweck Die Unfallkommission wurde eingerichtet, um Ursache und Hergang von Unfällen zu analysieren und Maßnahmen zu treffen, die dazu beitragen, Unfälle zu verhindern. Zusammensetzung Teilnehmer der Unfallkommission sind neben dem Kreis Kleve die Polizei, die Städte und Gemeinden und die Straßenbaulastträger – das sind die Behörden, die für die Unterhaltung ihrer Straßen zuständig sind. Der Leiter der Abteilung Straßenverkehr bei der Kreisverwaltung ist zugleich Leiter der Unfallkommission. Verfahren Die Polizei meldet eine Straßenstelle, an der sich besonders viele Unfälle ereignet haben. Die Unfallkommission trifft sich dann an Ort und Stelle und analysiert an Hand der Unfalldaten die besondere Unfallsituation. Es wird festgestellt, welche Faktoren unfallbegünstigend waren und welche Maßnahmen die Unfallstelle entschärfen können.

Unfallursache ist immer wieder, dass Autofahrer das Stoppschild auf der Meerendonker Straße übersehen. So war es auch am 20. Mai. Laut Polizei missachtete um 18.30 Uhr ein 58-jähriger Autofahrer aus Straelen die Vorfahrt der dreiköpfigen Familie aus Nieukerk, die in ihrem VW die Nieukerker Straße in Richtung Straelen befuhr. Durch die Wucht des Zusammenstoßes überschlug sich das Auto der Familie mehrfach und landete in einem Feld.

Viehmann schreibt es diversen Schutzengeln, vielen Helfern und seinem großen und stabilen Auto mit sicherheitsrelevanten Bauteilen zu, dass nichts Schlimmeres passiert ist. „Die Symptome von Verspannungen und Prellungen werden unsere kleine Familie jedoch noch für einen längeren Zeitraum begleiten.“

In seinem Schreiben an den Landrat fordert der Nieukerker, „diesen Kreuzungsbereich endlich und nachhaltig zu entschärfen“. Es komme an dieser Stelle andauernd zu Unfällen und Beinahe-Unfällen. „Im Freundes- und Bekanntenkreis muss man nicht lange suchen, um weitere Unfallgeschehnisse zu erfahren. Eigentlich kennt jeder jemanden, der hier schon einmal in einen Unfall verwickelt war.“

Die geeignete Maßnahme aus seiner Sicht ist ein Kreisverkehr. Dafür sei genug Platz und dadurch werde die Geschwindigkeit aller Verkehrsteilnehmer reduziert. Ihm ist bewusst, dass es bei diesem Zusammentreffen von Landes- und Kreisstraße unterschiedliche Zuständigkeiten gibt.

Laut Ingo Schankweiler, dem Pressesprecher der Kreispolizeibehörde Kleve, ist die Auswertung von Unfällen im Kreisgebiet ein Dauerbrenner. Gibt es Tote und Schwerverletzte, beratschlagen der Kreis Kleve, die Polizei, der Straßenbaulastträger, gegebenenfalls auch die örtliche Verkehrsbehörde und das Ordnungsamt, was zu tun ist. Maßnahmen seien Beschilderungen oder Umbauten. Die Festlegungen treffe die Kreisverwaltung, die Polizei werde nur beratend tätig. Bei der Kreuzung L 479/K 21 handelt es sich nach seinen Angaben um eine alte Unfallhäufungsstelle, die Ende 2019 wegen Unauffälligkeiten „abgeschaltet“ wurde, ohne ganz aus dem Fokus zu geraten. Seit Anfang 2020 habe es jedoch zwei Unfälle mit Schwerverletzten und, in einem Fall, erheblichem Sachschaden gegeben.

Wie die Kreisverwaltung am Montag mitteilte, werden nach Rücksprache mit der Kreispolizeibehörde auch nach den Verkehrsunfällen vom Mai die Richtwerte im Sinne des Unfallkommissions-Erlasses NRW weiterhin nicht erreicht. Es handle sich mithin nicht um eine Unfallhäufungsstelle. Unabhängig davon soll es aber bald zu einem Ortstermin mit Kreis, Polizei und Straßen.NRW kommen.