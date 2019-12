Bildung der Eingangsklassen in Geldern : Streit um Anzahl der neuen ersten Klassen an den Grundschulen

In einer ersten Klasse in einer Grundschule melden sich Kinder während des Unterrichts. Foto: dpa/Patrick Pleul

Geldern Zwei Eingangsklassen sind für die Adelheid-Schule zum Schuljahr 2020/21 geplant. Aufgrund vieler Anmeldungen hätte die Grundschule gerne noch eine weitere erste Klasse gebildet. Der Schulausschuss hat den Antrag nun aber abgelehnt.

Die St.-Adelheid-Grundschule wird im nächsten Schuljahr keine dritte erste Klasse bekommen, entschied der Schulausschuss. Ein Antrag der Schulkonferenz der Grundschule wurde – entgegen der Stimmen der SPD – abgelehnt.

Die bisherigen Anmeldezahlen in Geldern. Foto: dpa

Stand jetzt rechnet die Verwaltung mit 357 Anmeldungen an den sieben Grundschulen. Im September hatte der Schulausschuss beschlossen, wie viele erste Klassen pro Schule zum Schuljahr 2020/21 gebildet werden: zwei Klassen pro Schule, lediglich an der Albert-Schweitzer-Schule drei. Eine Dreizügigkeit für die Albert-Schweitzer-Schule sah bereits die Schulentwicklungsplanung im Jahr 2017 vor. Die Anmeldezahlen stehen den Plänen von Verwaltung und Politik jedoch entgegen (siehe Grafik). An der Albert-Schweitzer-Schule könnten fast 70 Kinder aufgenommen werden, es liegen aber erst 45 Anmeldungen vor. Das Gegenteil an der Adelheid-Schule: Dort gibt es 20 Anmeldungen mehr als Plätze. Die Schulkonferenz wollte deshalb eine weitere Klasse. „Jedes Schulkind in Geldern sollte die Schule besuchen können, die dem Wunsch der Eltern entspricht“, hieß es in dem Antrag.

Info Auswahlverfahren hängt von Zweitwünschen ab Schulbezirke Mit der Abschaffung der Schulbezirke sollte vor allem die Wahlfreiheit der Eltern gestärkt werden. Die neue Regelung gilt seit dem Schuljahr 2008/2009. Losverfahren Nur wenn auch bei den Zweitwünschen mehr Kinder an eine Schule gehen möchten, als Plätze dort vorhanden sind, werde laut Stadt gelost.

„Ich kann die Wünsche der Eltern nachvollziehen“, sagte Schuldezernent Helmut Holla. „Um aber vernünftig und ordentlich planen zu können, wurde vom Rat extra die ,Regionale Schulentwicklungsplanung’ beschlossen.“ Je nachdem, wie sich Anmeldezahlen entwickelten, könne er sich zwar eine Dreizügigkeit an der Adelheid-Schule vorstellen. „Noch geben die Zahlen das aber nicht her.“ Alle Eltern der einzuschulenden Kinder seien zudem informiert worden, dass die gewünschte Grundschule nicht garantiert werden könne. Stefanie Bauer, Schulleiterin an der Albert-Schweitzer-Schule, trat in der Ausschussitzung auch den Gerüchten entgegen, für drei Eingangsklassen sei an ihrer Schule gar kein Platz. „Eine dritte Klasse ist möglich, es sind Räume dafür geschaffen worden, auch für den Offenen Ganztag gibt es genug Platz“, sagte sie.

Melanie Croonenbrock (SPD) plädierte dafür, sich über die Beschlüsse hinwegzusetzen und doch eine dritte Klasse an der Adelheid-Schule zu bilden. „Wir sind zwar der Meinung, dass das Ziel der Dreizügigkeit an der Albert-Schweitzer-Schule vorangetrieben werden soll. Wir sind aber mit dem bisherigen Verfahren nicht einverstanden“, sagte sie. Die Eltern hätten besser darüber informiert werden müssen, warum ausgerechnet die Albert-Schweitzer-Schule dreizügig werden soll und auch das Anmeldeverfahren müsse künftig transparenter sein, „damit die Eltern auch wissen, was sie tun, wenn sie ihren Zweitwunsch abgeben.“ Kritik kam daraufhin aus der CDU vom Fraktionsvorsitzenden Michael Cools: „Wir haben die Anzahl der Eingangsklassen vor wenigen Monaten einstimmig beschlossen“, sagte er. Wenn die Politik sich jetzt nicht mehr an den Beschluss halte, „frage ich mich, wo die Seriosität bei ihnen bleibt“, sagte er an die SPD gerichtet.