Baustopp an der Grunewaldstraße in Veert aufgehoben : „Der Untergang der Landlebenstadt“

Der Neubau grenzt an das Grundstück der Neuhäusers. Für sie gibt es bisher keinen Sichtschutz vor fremden Blicken. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Veert An der Grunewaldstraße in Veert entstehen Mehrfamilienhäuser direkt am Garten des Ehepaars Neuhäuser. Zunächst wurde ein Baustopp erwirkt. Jetzt gab es einen Vergleich vor dem Oberverwaltungsgericht. Das Paar ist enttäuscht.