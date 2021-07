Wohnen in Erkrath : Seit 14 Tagen sind die Aufzüge defekt

Insgesamt gibt es fünf Hochhäuser am Stadtweiher. In zwei der 13-stöckigen Gebäude sind vor zwei Wochen die Aufzüge nach einem Wassereinbruch ausgefallen. Seither steigen die Mieter Treppen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

ERKRATH In der Flut-Nacht lief Hochwasser in die Aufzugsschächte von zwei Hochhäusern in Hochdahl. Seither müssen die Mieter 13 Stockwerke zu Fuß erklimmen – Mütter mit Kinderwagen ebenso wie geschwächte oder kranke Personen.