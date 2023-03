Umweltschutz in Erkrath Der Wassertag litt unter Besuchermangel

Lag es an der Wahl des Standorts oder daran, dass am Samstag zu viel Wasser in Form von Regen vom Himmel kam: Der zweite Wassertag hätte ein Vielfaches mehr an Besuchenden verdient, als die überschaubare Anzahl, die Samstag den Weg in das Gymnasium Hochdahl fand. Miriam Riese hatte die Organisation übernommen und den Abwasserbetrieb der Stadt, die Stadtwerke, die Verbraucherzentrale NRW, das Naturschutzzentrum Bruchhausen und die Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz, als Aussteller gewinnen können.