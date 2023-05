Jubiläumsparty in Alt-Erkrath Freunde finden bei der Jugendfeuerwehr

Die Jugendfeuerwehr Erkrath feiert ihren 40. Geburtstag. Sie reiht sich damit ein in eine Phalanx der Nachwuchsorganisationen in NRW, die bis Mitte der 1980er Jahre gegründet wurden, als die Idee gerade ihren Boom erlebte. Die Jugendfeuerwehr (JF) führt nicht nur die Rettungskräfte von morgen an ihre künftigen Aufgaben heran, sondern ist auch eine Jugendgruppe, die Zusammenhalt erleben lässt und soziale Kompetenz fördert.