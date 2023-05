Brauchtum in Erkrath Jonges können „in voller Pracht“ feiern

Beim Heimatverein „Ercroder Jonges“ kehrt langsam wieder Normalität ein – im positiven Sinne. Nachdem in den Corona-Jahren 2020/21 die Veranstaltungen ausfallen mussten und deren Einnahmen in der Vereinskasse fehlten, verlief der Neustart 2022 unter besonderen Bedingungen. So wurde etwa zum Brückenfest statt eines Bühnenprogramms mit Live-Bands nur ein Alleinunterhalter gebucht. Inzwischen ist man mehrere Feste weiter und guter Hoffnung, den Rest des Jahres „in voller Pracht“ gestalten zu können. Das gut besuchte Maifest war ein guter Anfang.