Aktion auf Feldern in Erkrath und Umgebung : Bauern appellieren: Kauft regional

ERKRATH Strohpuppen auf Feldern sollen auf ein Problem aufmerksam machen: Von ihnen werde Naturschutz gefordert, aber bei hormonbehandelten Billigprodukten aus Übersee verschließe die Politik die Augen, beklagen Bauern.

Bauern aus Erkrath und aus den Nachbarstädten appellieren mit derzeit ihren Aktionen und Werbebannern an das Kaufverhalten der Verbraucher. Auf einem abgeerneten Feld nahe Gerresheim stehen jetzt zwei freundliche Strohfiguren, Vater und Sohn. Zwischen ihnen prangt das Schild mit der Aufschrift: „Lieber Verbraucher! Kauft, was ihr fordert – oder steht zu dem, was ihr kauft. Eure Bauern aus der Nachbarschaft“.

Zu nah an der Durchgangsstraße dürfen die Puppen nicht stehen. Das besagen die Straßenverkehrsverordnungen. Aber aufgrund ihrer Größe sind sie unübersehbar. Die benachbarten Bauern Johannes Keens von der Dammermühle und Daniel Ellsiepen vom Nebenerwerbshof an der Gink geben Auskunft über diese Aktion. Beide Bauern sind Mitglieder der deutschlandweiten Initiative „Landschaft verbindet“ (LSV).

„Frisch vom Hof im Neanderland“ heißt die Broschüre des Kreises Mettmann, in der nicht zwar alle, aber einige Hofläden in der Region und ihre Angebote für den Einkauf beim Bauern aufgelistet sind. Es gibt sie auch zum Herunterladen im Internet unter der Adresse www.kreis-mettmann.de

„Wir denken in Generationen“, sagt Johannes Keens. Die Vater-und Sohn-Puppen sollen das große Problem der Bauern-Generationen verdeutlichen. Die gegenwärtige Preis- und Landwirtschaftspolitik in Deutschland mache es den kleinen bäuerlichen Betrieben schwer, ein Existenzminimum zu gewährleisten. Ein Vater könne seinem Sohn den Betrieb nicht guten Gewissens übergeben. „Von uns wird Naturschutz gefordert“, fährt er fort – und bei den Billigprodukten aus Übersee, die mit Hormonzusätzen oder auch mit Pflanzenschutzmitteln behandelt sind, verschließe die Politik die Augen. Die Aktion auf dem Feld zwischen Gerresheim und Erkrath mahnt die Insassen vorbeifahrender Autos, regionale Produkte zu kaufen, beim Metzger oder beim Bauern vor Ort. Acht Bauern aus Erkrath und der Umgebung haben die Aktion unterstützt. Johannes Keens, genannt Hansi, ist oft unterwegs, wenn es darum geht, ein nachhaltiges oder auch karitatives Projekt zu unterstützen. Erst neulich fuhr er mit seinem gewaltigen Traktor nach Düsseldorf, um an der Automeile mit der Aktion „Bulldogs for Kids“ zugunsten kranker und bedürftiger Kinder um Aufmerksamkeit zu werben. Auf seinem Bauernhof Dammermühle kurz vor Gerresheim verkauft er frische Milch (zirka 4,1 Prozent Fett) von seinen 70 Kühen. In Zusammenarbeit mit benachbarten Höfen verkauft er außerdem noch Eier, Kartoffeln oder Honig.