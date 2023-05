Hotel und Restaurant in Erkelenz Indischer Flair für den Lindenhof

Die ursprüngliche Idee der Familien Khanna und Dhawan war es, im Großraum Düsseldorf ein Hotel zu betreiben. Bei ihrer Suche stießen die Interessenten auf den Lindenhof in Erkelenz im ehemaligen Bahnhof, den sie gerne übernahmen. Schnell wuchs eine Erkenntnis: „Ein Vier-Stern-Hotel ohne Restaurant, das geht gar nicht“, sagt Kamal Khanna, so dass der Weg zum „Ayana“ im ehemaligen Anton’s zusätzlich zum Hotelbetrieb quasi vorgezeichnet war. Khanna und sein Bruder, die in Kerpen am Niederrhein wohnen, sowie die Familie Dhawan waren sich schnell einig, dieses indische Restaurant in Erkelenz zu eröffnen.