Landratswahl Rees braucht einen neuen Bürgermeister

Was sich am 27. November schon abgezeichnet hat, ist jetzt Gewissheit: Nachdem Christoph Gerwers (CDU) am Sonntag die Stichwahl um das Landratsamt gewann, braucht das Reeser Rathaus einen neuen Verwaltungschef. Voraussichtlich im Juni werden die Reeserinnen und Reeser dann erneut an die Wahlurnen gebeten, um einen Bürgermeister zu wählen.