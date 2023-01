Aus den Emmericher Kirchen Liebfrauen-Chor freut sich auf 90-jähriges Bestehen der Kirche

Speelberg · Die Liebfrauenkirche in Speelberg wird in diesem Jahr 90 Jahre alt. Kirchweih war am 22. Oktober 1933. Genau 90 Jahre später, also am 22. Oktober 2023, wird der Chor mit einem besonderen Programm zu Ehren der Kirche singen.

25.01.2023, 17:50 Uhr

Die Liebfrauen-Kirche wird 90 Jahre alt. Foto: Markus Balser