Urteil in Duisburger Mord-Prozess „Sie verfügen über oscarreife schauspielerische Fähigkeiten“

Duisburg · Im Prozess um den Mord an einer 84-Jährigen Seniorin beteuerte die Angeklagte bis zum Ende ihre Unschuld. Doch das Gericht in Duisburg glaubt ihr nicht. Nun muss die Frau, die ihre Nachbarin brutal im Schlaf getötet hat, für viele Jahre in Haft. Eindrücke vom letzten Verhandlungstag.

01.06.2023, 18:51 Uhr

Die Angeklagte (zweite von rechts) muss lebenslang in Haft. Foto: Katharina Luxen

Am Donnerstagnachmittag ist das Urteil im Prozess um den Mord an einer 84-jährigen Seniorin gefallen. Sie ist schuldig. Urteil: lebenslange Haft und besondere Schwere der Schuld.