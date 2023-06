Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden So will Duisburg in Zukunft gegen kriminelle Clans vorgehen

Die Sicherheitsbehörden in Duisburg wollen im Kampf gegen kriminelle Clans ihre Zusammenarbeit ausbauen. Dazu soll die sogenannte ZuSO Duisburg (Zusammenarbeit für Sicherheit und Ordnung in Duisburg) eingerichtet werden. In der behördenübergreifenden Organisation sollen Vertreter der Stadt, der Polizei und der Staatsanwaltschaft sitzen. Ziel ist unter anderem der „Aufbau von Strukturen zur gemeinsamen Bearbeitung von Ermittlungsverfahren“, wie es in einem vorläufigem Entwurf zur Kooperation heißt.