Kostenpflichtiger Inhalt: Dezernent Martin Linne zu Gast : Bürgerversammlung zum Rahmerbuschfeld am Mittwoch

Foto: Hans Blossey Das Duisburger Bauprojekt Rahmerbuschfeld befindet sich am Rand des Naturschutzgebiets Überanger Mark.

Rahm Die Kritik an der geplanten Bebauung ist groß. Die Stadt hält an ihren Plänen fest. Los geht es am Mittwoch um 18.30 Uhr.