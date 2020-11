Kostenpflichtiger Inhalt: Bewerbungen teils halbiert : Duisburger Industrie besorgt über mangelndes Azubi-Interesse für 2021

Besonders die Industrie sucht bereits Azubis für Sommer 2021. Foto: Norbert Prümen (nop)

Duisburg Vor wenigen Wochen sind hunderte Azubis in ihr erstes Lehrjahr gestartet. Einige Firmen in der Region suchen bereits jetzt schon junge Leute für das kommende Jahr und stoßen auf sehr viel weniger Interesse. Das liegt nicht nur an Corona – aber auch.