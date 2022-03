6-Seen-Wedau in Duisburg : Die ersten Investoren stehen fest – was sie planen

Das mit insgesamt 18.600 Quadratmetern Fläche größere der beiden Vermarktungslose wird entwickelt von der BPD Immobilienentwicklung GmbH. Foto: Kister Scheithauer Gross Architekten und Stadtplaner

Duisburg 6-Seen-Wedau, das größte Stadtentwicklungsprojekt in Nordrhein-Westfalen, schreitet voran: Jetzt wurden die ersten Kaufverträge mit Investoren für zwei Vermarktungslose geschlossen. Was sie in Duisburg planen.