Kostenpflichtiger Inhalt: Jahresausblick in Düsseldorf : Politik will Kultur im Stadtbezirk 2 unterstützen

Bezirksbürgermeister Patrick Schiffer geht davon aus, dass die Politik nach Corona vor allem Kultur und Einzelhandel unterstützen muss. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Stadtbezirk 2 Bezirksürgermeister Patrick Schiffer fürchtet, dass Corona die sonst so lebendigen Stadtteile Düsseltal, Flingern-Nord und -Süd besonders hart trifft. Die Pandemie „wird sicher einige Löcher in das so vielfältige Gesicht unseres Stadtbezirks reißen, die sehr weh tun werden“, sagt er.