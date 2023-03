Gesunde Stullen in Düsseldorf Birdie & Co. zieht in den Kiosk am Südende der Kö

Das Café und Deli Birdie & Co. expandiert und eröffnet bald zwei weitere Filialen. Der Standort an der Kö befindet sich in exponierter Lage. Dort will Laura Müller, Mitbegründerin und CEO bei Birdie & Co., mit ihrem Angebot in den Kiosk am Südende der Kö nahe der Graf-Adolf-Straße ziehen. Schon im April will sie dort eröffnen. Eine fünfte Dependance ist an der Kaiserswerther Straße in Golzheim geplant – Start soll im Juni oder Juli dieses Jahres sein, wie Laura Müller auf Nachfrage unserer Redaktion sagt.