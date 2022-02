Verkehr in Düsseldorf : Posse um Parken an der Baumscheibe

Ist die Baumscheibe an der Bruchstraße lang genug, so dass kein anderes Auto behindert wird? Andreas Kaiser sagt ja, die Stadt sagt nein. Foto: Ingel/Marc Ingel

Düsseldorf Ein Anwohner der Bruchstraße in Flingern will nicht akzeptieren, dass das Abstellen seines Autos in diesem Fall als „Zweite-Reihe-Parken“ ausgelegt wird.