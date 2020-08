Menschen aus Düsseldorf : Der Mann mit dem Raketenauto

Stolz posiert Kurt C. Volkhart 1929 auf dem Nürburgring vor seinem Raketenauto. Foto: Bundesarchiv/Georg Pahl

Eller Der Düsseldorfer Kurt C. Volkhart war maßgeblich an der Entwicklung eines Autos beteiligt, das statt eines Verbrennungsmotors eine Zündanlage mit zwölf Raketen hatte. Die erste Testfahrt 1928 war beinahe seine letzte.

Der 11. April 1928 gilt als der Einstieg in die raketenbetriebene Raumfahrt. Fast in Vergessenheit geraten ist dabei, dass ein Düsseldorfer daran maßgeblichen Anteil hatte. An jenem Tag hob der im Jahre 1890 in der heutigen Landeshauptstadt geborene Kurt C. Volkhart auf der Opel-Rennbahn den Arm als Zeichen zum Start im ersten Raketenauto. Volkhart, der Mitglied des heute unter dem Namen „Düsseldorfer Automobil- und Sport-Club“ bekannten Motorsportvereins war, hatte als Ingenieur die Entwicklung, Konstruktion und die Tests des Opel RAK1 übernommen. An dem Projekt beteiligt waren auch der Astronom Max Valier und der Sprengstoffexperte Friedrich Wilhelm Sander. Jetzt saß er also am Steuer des auf einem Opel 4/12 PS „Laubfrosch“ basierenden Modells, in dem anstatt des Verbrennungsmotors eine Zündanlage für insgesamt zwölf Raketen eingebaut worden war.

„Bereits nach acht Sekunden hatte ich die 100-km/h-Marke überschritten. Mit 140 kam ich in die Nordkurve, die höchstens 120 bis 125 km zulassen sollte. Der Zündapparat der Raketen war nicht abstellbar eingebaut worden, so dass ich mit dieser hohen Geschwindigkeit, ob ich wollte oder nicht, durch die Kurve musste. Gott sei Dank habe ich es geschafft, sonst wäre ich als Rakete zum Himmel gefahren“, beschrieb Volkhart diese Fahrt hinterher. Die internationale Presse schrieb damals vom „Beginn der Loslösung von der Erdschwere“.

Volkharts Karriere als Konstrukteur, Rennfahrer und Raumfahrt-Pionier war ihm nicht in die Wiege gelegt worden. Er stammte aus einer Düsseldorfer Künstler-Dynastie, schlug aber als einziger in der Familie eine technisch-orientierte Laufbahn ein. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, in dem er als Pilot eingesetzt und bei einem Absturz verwundet wurde, erzielte er schnell erste Erfolge mit von ihm selbst verbesserten Fahrzeugen des damals renommierten Automobilherstellers Steiger. So gewann er die erstmalig ausgetragene Eifelrundfahrt, eine der wichtigsten Motorsport-Veranstaltungen jener Zeit, vor seinem Clubkameraden Alfred Noll und dem noch relativ unbekannten Rudolf Carracciola, dem späteren dreifachen Europameister mit den legendären Silberpfeilen (1934 bis 1939).

Nachdem 1929 das allgemeine Interesse an raketenbetriebenen Fahrzeugen nachließ, widmete sich Volkhart wieder dem Motorsport und der Weiterentwicklung von Fahrzeugen. Als dies während der Weltwirtschafts-Krise kaum noch zum Unterhalt reichte, arbeitete er zeitweise als Steilwandfahrer auf Jahrmärkten. Seine Liebe zur Konstruktion von Automobilen verlor er jedoch nie. Eine seiner Konstruktionen, der Volkhart V2 Sagitta, ist wie bei den Classic Days auf Schloss Dyck immer noch bestaunter Mittelpunkt auf Oldtimer-Events. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges konnte Volkhart mit Duldung und später Unterstützung der britischen Besatzungstruppen sein Projekt an dem Stromlinienfahrzeug fortführen. Der Sportwagen wurde in einer Baracke in einem Steinbruch zwischen Essen und Wuppertal zusammengebaut und war Ende 1947 fertig. Der Volkhart V2 Sagitta hat eine leichte Aluminiumkarosserie auf einem Stahlrohr-Gitterrahmen. Der Name „Sagitta“ kommt aus dem Lateinischen und heißt Pfeil.

Volkharts späte Entwicklung, der V2 Sagitta, wird immer noch gerne bei den Classic Days auf Schloss Dyck vorgeführt. Foto: privat