Komunalwahl in Düsseldorf : Parteien planen den Wahlabend mit Bier, aber ohne Umarmung

Dicht gedrängt und laut jubelnd: So wie hier bei der SPD 2014 wird es am kommenden Sonntag im Rathaus nicht zugehen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Am kommenden Wochenende stehen in Düsseldorf die Kommunalwahlen an. Die Wahlpartys werden in diesem Jahr anders ausfallen. In den Räumen des Rathauses ist nur eine begrenzte Zahl an Besuchern zugelassen. Die Parteien haben einen Plan B.