Gastronomie in Düsseldorf : Was wir außer Roberts Bistro vermissen

Nur drei Jahre, von 2003 bis 2006, gab es das Monkey’s Island mit dem feinen, weißen Sand im Hafen. Foto: Gabriel, Werner

Düsseldorf Düsseldorf hat viele beliebte Gastro-Adressen verloren, oft wegen ehrgeiziger Immobilienentwicklungen. Hier ein kleiner Streifzug.

Wie ein Lauffeuer verbreitete sich am Dienstag die Nachricht vom Aus für Roberts Bistro. 31 Jahre hat Paul Meister an der Ecke Hammer Straße/Wupperstraße gekocht. Mehr als 900 Kommentare hat sein Abschieds-Post auf Facebook. Damit ist eine weitere beliebte Ausgehadresse Geschichte. Sie wird uns fehlen wie manch anderer Treffpunkt, an den wir uns hier erinnern:

Der Hühner-Hugo war puristisch: alles Hähnchen und sonst nichts. Genial. Wer je vor dieser Wand voller sich drehender Hähnchen am Spieß gestanden hat, wird das Bild nicht vergessen. Es roch fantastisch, die Hähnchen waren knusprig gebraten, lecker und nicht teuer. Der schmale Laden an der Bolkerstraße hätte auch im Schlaraffenland stehen können. Den Ruf der Altstadt hat er bis 1991 mitgeprägt, nach jahrelangem Leerstand gab es Initiativen für eine Neueröffnung, aber daraus wurde nichts. Bleibt uns nur Marius Müller-Westernhagen, der den Hühner-Hugo besang. (ujr)

Das Victorian war einer der Feinschmecker- und Promi-Treffpunkte in der City, direkt um die Ecke von der Kö. Vorbei sind die Zeiten, in denen die ins Victorian kamen, die sich einen besonderen Abend gönnen wollten. Und vorbei sind auch jene Zeiten, in denen es die A-Prominenz ins Nobelrestaurant zog, möglichst an Tisch 9, den schönsten Platz im Restaurant. Dort saß jeden ersten Donnerstag im Monat Krupp-Magnat Berthold Beitz. Selbst als er schon über 90 war, kam er. Mehrfach traf er sich dort mit seinem Ex-Rivalen Günter Vogelsang von Thyssen. An Tisch 9 besiegelten die Konzernchefs den Zusammenschluss ihrer Unternehmen – bei Kaviar und Champagner.

Auch Gabriele Henkel saß oft an Tisch 9 und trank ihre Cola, während ihr Gegenüber, Udo Lindenberg, am Eierlikörchen nippte. Walter Scheel war ein gern gesehener Gast. Ob Herbert Wehner, Johannes Rau oder Helmut Kohl, die Liste der Politiker-Riege ist lang. Die Kanzlerin besuchte 2011 Düsseldorf. Und wo ging sie essen? Im Victorian. Peter Ustinov bevorzugte Tisch 7, Gianni Versace war da, Modezar Albert Eickhoff ebenfalls. (bpa)

Der Benrather Hof wäre heute ein Vorbild für Gastro-Experten, die ein cooles Retro-Konzept kreieren wollen. Dieses Lokal an der Ecke Königsallee/Steinstraße war so urig wie eine Hausbrauerei. 1864 hatte die Kneipe eröffnet, jahrzehntelang und bis zum Jahresende 1994 tischte dort die Familie Rudolph auf. Auf einfachen Holztischen wurde düsseldorferisch-deftig serviert. Da gab es Erbsensuppe, Flöns, Haxe, einen wunderbaren Speckpfannekuchen – und natürlich Altbier. Toni Rudolph, der letzte Wirt, war stadtbekannt. Ein großer Fortuna-Fan, der Benrather Hof war Stammlokal des Vereins, nach dem Krieg wurden hier die Spieler durchgefüttert. Ein Stück Düsseldorfer Seele. Viele waren traurig, als der Hof schloss, abgerissen wurde und teuren Geschäften Platz machte. (ujr)

Das Les Halles war wie das Monkey’s und das Boui Boui Bilk eine „Zwischennutzung“. Mit Blick auf alle drei Orte lässt sich sagen: Wärt ihr doch in Düsseldorf geblieben! Zum alten Derendorfer Güterbahnhof (der in Pempelfort lag) pilgerten am Wochenende schon mal mehr als 10.000 Menschen. Ein ausgefallener Trödelmarkt fand in den Hallen (daher der Name) des alten Bahnhofs statt, im Café konnte man frühstücken und nebenan essen. Dann startete der Abriss für die Wohnhochhäuser an der Toulouser Allee. Bis Ende 2014 hielt sich noch das Restaurant Les Halles, dies wich für das Hotel 25hours. Die Idee einer Neuauflage im Hafen verflog. Geblieben ist allein die Bar Olio. (ujr)

Das Monkey’s Island war die einzige akzeptable Alternative zu einem richtigen Strand. Alles andere ist gewollt und nicht gekonnt. Dabei gab es den Strandclub auf der Affeninsel gerade einmal drei Jahre, zwischen 2003 und 2006. Drei Jahre, in denen Düsseldorf gefühlt am Meer lag. Wer brauchte da schon das berühmte Café del Mar auf Ibiza? Und erstaunlicherweise waren es nicht nur die Hippen und Reichen, die sich in den Sonnenstühlen rekelten, die Füße im feinen, weißen Sand ausstreckten, sich Cocktails an der Bar bestellten oder eine Runde Beachvolleyball spielten. Der Türsteher achtete nicht auf Äußer­lichkeiten, sondern darauf, dass das Monkey’s Island nicht überfüllt war. Es kamen Familien mit Kindern, Banker, Wirtschaftsprüfer und Verkäufer nach der Arbeit und abends die Partyszene. Viele Tränen flossen, als die Affeninsel im Herbst 2006 schließen musste, weil an dieser Stelle das Hyatt-Hotel gebaut werden sollte. Wenn ich seitdem in Strandclubs gehe, vergleiche ich sie immer mit dem Monkey’s Island und seufze einmal vernehmlich. (rö)



Das Biermuda-Dreieck war natürlich nicht wirklich ein Dreieck, aber eben auch keine Meile, waren es zwischen der ersten und der letzten Station doch kaum mehr als 100 Meter, und irgendwie hat sich dann dieser Name in der Szene eingebürgert. Acht Kneipen zwischen Mühlenstraße und Altstadt, in denen man sich eine gesunde Grundlage für einen Altstadt-Abend verschaffen konnte – und von denen es vier nicht mehr gibt. Ausgangspunkt war immer die Zwiebel, denn irgendwo muss man ja anfangen – vor vier Jahren wurde dort das letzte Alt bei einer rührseligen Abschlussparty ausgeschenkt. Direkt gegenüber lag das Till Eulenspiegel, längst hat dort Ex-Schauspieler Michael Naseband den Tresen übernommen. Vielleicht 15 Meter waren es zu den Kneipen-Zwillingen Pille und Pinte, während es letztere heute noch gibt, wird in der ehemaligen Pille inzwischen Craft Beer ausgeschenkt. An der Liefergasse haben Papidoux und Kneipe überlebt, nicht jedoch die Wolke. Ein Klassiker war hier der Frühschoppen an Heiligabend – ein halbes Dutzend Bierchen, ein kleines Schläfchen, dann Bescherung, das gehörte alles irgendwie zusammen. Aber zurück zur Acht-Etappen-Tour: Der vorläufige Schlusspunkt einer feucht-fröhlichen Altstadt-Expedition war stets das Kreuzherreneck. Das gibt es seit 66 Jahren – und es wird uns alle überleben. (arc)