Kostenpflichtiger Inhalt: Freizeittipps : Kultur für Kurzentschlossene

Das Kriminalstück „Die Mausefalle“ von Agatha Christie ist in der Komödie zu sehen. Foto: Peter Bocklage

Düsseldorf Krimi in der Komödie, Romantisches im Marionettentheater, Tango in der Tonhalle – Tipps für Veranstaltungen in dieser Woche.