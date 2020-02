Anmeldung an Düsseldorfer Schulen : Gymnasium Am Poth ist neuer Spitzenreiter

Die meisten Viertklässler wollten – nach dem ersten Anmeldeblock – an das Gerresheimer Gymnasium am Poth (hier eine Aufnahme aus dem Jahr 2017). Foto: Hans-Jürgen Bauer

Düsseldorf Drei von vier Düsseldorfer Schülern wollen aufs Gymnasium und auf die Gesamtschule. Für einige Kinder wird es Umberatungen an eine andere Schulform oder einen anderen Standort geben.

Das Gymnasium Am Poth hat im ersten Durchgang die meisten Anmeldungen unter den 18 städtischen Gymnasien erhalten. Das ergibt sich aus den internen Schnellmeldungen von Donnerstagabend, die unserer Redaktion vorliegen. 195 Jungen und Mädchen (Vorjahr: 171) wollen von August an diese Schule besuchen. Damit lösen die Gerresheimer das Humboldt-Gymnasium (182 Anmeldungen, Vorjahr: 202) als Spitzenreiter ab. Auf dem dritten Platz folgt mit 160 (Vorjahr: 143) Anmeldungen das Geschwister-Scholl-Gymnasium in Bilk. Deutlich besser sieht es in diesem Jahr bei den beiden Innenstadt-Gymnasien aus. So erhöhte sich am Görres die Zahl der Erst-Anmeldungen von 59 auf 101 deutlich. 72 Mädchen und Jungen wollen auf das Luisen-Gymansium gehen, im Februar letzten Jahres waren es lediglich 33 Viertklässler. Dennoch landet es mit dem Lessing-Gymnasium (74), dem Rückert- und dem Max-Planck-Gymnasium (jeweils 89) unter den vier Schulen mit weniger als 100 Anmeldungen.