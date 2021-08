Düsseldorfer Partymeile : Sollte die Stadtreinigung das Feiern in der Altstadt vorzeitig beenden?

Die Altstadt war in den vergangenen Wochen wieder gut besucht. Foto: Christoph Schroeter

Düsseldorf In den vergangenen Wochen hat die Awista im Auftrag der Stadt früher mit der Straßenreinigung in der Altstadt begonnen als üblich. Für die Verwaltung war es ein Versuch, „den Sauberkeitszustand“ am frühen Morgen zu verbessern. Ein Insider berichtet etwas anderes.