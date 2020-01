Interview mit dem Schwulenreferenten der HSD : „Ich kenne Paare, die sich bewusst nicht öffentlich küssen“

Martin Bühren vom Schwulenreferat der Hochschule Düsseldorf (HSD) auf dem Campus. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Auch 2020 werden Homosexuelle noch diskriminiert, sagt Martin Bühren, Referent für schwule und bisexuelle Studierende an der Hochschule Düsseldorf. Er kämpft für mehr Toleranz.

Der Campus der Hochschule Düsseldorf ist für Martin Bühren (31) wie ein zweites Zuhause. Wir treffen uns in den Räumen des Allgemeinen Studierenden-Ausschusses. Beim Referat für bisexuelle und schwule Studierende hängen Poster von küssenden Paaren an den Wänden – für manche immer noch ein provozierendes Motiv, wie sich im Gespräch herausstellt.

Herr Bühren, wie schwierig ist es heutzutage für Düsseldorfer Studierende, bisexuell, lesbisch oder schwul zu sein?

Info Zur Person: Martin Bühren Biografie Geboren 1988 in Düsseldorf, aufgewachsen ist er in Mönchengladbach. Ausbildung Ausbildung in einer Marketingagentur zum Kaufmann für Bürokommunikation; studiert seit Oktober 2017 Kommunikations- und Multimedia-Management an der Hochschule Düsseldorf. Amt Seit zwei Jahren ist er Referent für bisexuelle und homosexuelle Studierende in Düsseldorf. Das gemeinsame Referat von Heinrich-Heine-Universität und Hochschule Düsseldorf hat insgesamt fünf ehrenamtliche Mitglieder.

Martin Bühren Gerade wenn man mit dem Studium beginnt, ist es sicherlich für viele schwierig. Wer sein Elternhaus verlässt, nutzt vielleicht die Gelegenheit, sich neu zu erfinden und alten Rollenbildern nicht mehr entsprechen zu müssen. In der neuen Umgebung muss man dann erst mal Menschen finden, mit denen man über queere Themen sprechen kann. Deswegen bieten wir vom Referat zu Semesterbeginn einen Sektempfang mit Brunch an, außerdem Führungen durch die Szene.

Kann man heutzutage als schwuler Mann nicht in jede Kneipe gehen?

Bühren Es ist sicherlich eine positive Entwicklung, dass das mittlerweile geht. Trotzdem braucht der Mensch Schutzräume, wo er andere trifft, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie er. Das geht ja auch Heterosexuellen so.

Was ist Ihre Aufgabe als Referent für Bisexuelle und Homosexuelle?

Bühren Es gibt Studierende, die in ihrer sexuellen Orientierung nicht sichtbar sind und nicht entschieden haben, wie sie sich verhalten wollen. Mein Job ist es, für sie sichtbar zu sein. Dazu sitze ich zum Beispiel in verschiedenen Kommissionen der Hochschule. Außerdem beraten wir schwule, lesbische und bisexuelle Studierende und machen Veranstaltungen.

Gibt es Diskriminierung wegen der sexuellen Orientierung in Düsseldorf?

Bühren Ja, definitiv. Einmal im Jahr machen wir den erwähnten Szenebummel, wo wir uns als Gruppe mal die queeren Kneipen anschauen, die es so gibt. Zwei Jungs sind dabei in der Nähe des Hauptbahnhofs Arm in Arm gegangen – das war ganz freundschaftlich. Trotzdem gab es sofort böse Kommentare. So etwas kann wirklich verletzend sein.

Welche Auswirkungen hat das?

Bühren Ich kenne Paare in meinem Freundeskreis, die sich bewusst nicht öffentlich küssen. In meiner Heimatstadt Mönchengladbach gibt es Ecken, da überlege ich mir zwei Mal, ob ich mein Regenbogen-Armband anbehalte. Ich nehme es dann nicht ab, aber die Überlegung ist auf jeden Fall da.

Warum gehen Sie dieses Risiko freiwillig ein, statt das Armband abzunehmen?

Bühren

Ich will, dass alle sehen: Ich verstecke mich überhaupt nicht. Man hat sich auch vor sich selbst erkämpft, so zu sein, wie man ist. Dann sollte man auch nicht in der Öffentlichkeit klein beigeben, solange man sich selbst gut damit fühlt.

Was sagen Sie denen, die etwas gegen Schwule haben?

Bühren Ich kann das nicht verstehen. Über ihre Form der Liebe diskutiert ja auch keiner.

Zuletzt hat Ihr Referat darüber informiert, dass jemand Poster an der Tür mit Stickern überklebt hat. Klingt erst mal nach einem geringen Grad der Aggression.

Bühren Darüber haben wir auch nachgedacht. Es war nur eine kleine Aktion. Aber wenn wir darauf gar nicht reagieren, öffnen wir meiner Ansicht nach Tür und Tor für Schlimmeres. Schon im Januar 2018 hat ja jemand an der HHU ein Regal mit Flyern umgeschmissen und Plakate abgerissen.

Sehen Sie einen Trend, hin zu mehr Aggression?

Bühren Ich finde schon, dass sich das generelle Klima ändert – nicht nur in Bezug auf die Diskriminierung von Homosexuellen. Im Sommer hat das Referat 35. Geburtstag gefeiert. Unsere Hinweise darauf im Netz wurden zwei oder drei Tage vorher von Menschen geteilt, die ich dem rechten Spektrum zuordnen würde. Ich musste deshalb darüber nachdenken, ob ich einen Sicherheitsdienst bestelle. Das finde ich an sich schon problematisch.

Gibt es auch vermehrt Diskriminierung im engeren Hochschul-Kreis?

Bühren Nicht mehr als früher auch. Dass mal ein Professor gegenüber einem Studierenden unpassende Kommentare abgibt oder auf einer Party das Wort „schwul“ als Schimpfwort verwendet wird – das kommt erst oft Wochen später raus, wenn sich Studierende dann an uns wenden. Es sind kleine Nadelstiche. Aus denen darf aber keine richtige Wunde werden – das wollen wir verhindern.

Wie sieht eine ideale Welt aus?