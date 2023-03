Immobilie im Düsseldorfer Südpark Stadt will Haus Kolvenbach verkaufen

Düsseldorf · Das Haus Kolvenbach im Düsseldorfer Südpark steht nun seit 2011 leer. Jetzt will die Stadt die Immobilie verkaufen. Was das Haus mindestens kosten soll und was nach dem Verkauf damit passieren soll.

20.03.2023, 08:45 Uhr

Der Planungsausschuss soll über ein Investorenauswahlverfahren entscheiden. Der Mindestkaufpreis liegt bei 216.000 Euro. Foto: Endermann, Andreas (end)

Von Alexander Esch

Die Stadt unternimmt einen neuen Anlauf, um das Haus Kolvenbach im Südpark nach langem Leerstand wieder zu beleben. Der Planungsausschuss soll am Mittwoch über ein vorgeschlagenes Investorenauswahlverfahren entscheiden. Der Mindestkaufpreis soll bei 216.000 Euro liegen. Diese Summe bezieht sich allerdings nur auf das Gebäude am Stoffeler Kapellenweg 188. Denn die Stadt will für das Grundstück einen Erbpachtvertrag schließen, der mindestens 30 Jahre laufen soll, und zwei Mal um zehn Jahre verlängert werden kann.