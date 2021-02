Kostenpflichtiger Inhalt: Viele Autos fahren zu schnell : Anwohner der Schweizer Straße in Spellen sorgen sich um die Sicherheit ihrer Kinder

Die Schweizer Straße in Spellen ist auf einem Teilstück verkehrsberuhigter Bereich, doch etliche Autofahrer fahren dort wesentlich schneller als Schrittgeschwindigkeit. Foto: Heinz Schild

Voerde-Spellen Auf dem verkehrsberuhigten Abschnitt der Schweizer Straße in Spellen halten sich viele Autofahrer nicht an das Schritttempo. Was die Anlieger deshalb von der Stadtverwaltung fordern.