Woran liegt es? An erster Stelle steht die Suche nach der Ursache. Wer feststellt, dass Lampen, Herd und Kühlschrank nicht mehr funktionieren, sollte zunächst die hauseigenen Sicherungen überprüfen. Häufig sorgen auch die eigenen elektronischen Geräte für einen Stromausfall. Das betrifft zum Beispiel alte oder defekte Haushaltsgeräte. In diesem Fall hilft es, bei dem vermeintlichen Übeltäter den Stecker zu ziehen. Wenn jetzt die Sicherung wieder in ihre Ursprungsposition zurückgedrückt werden kann, ist der Fehler gefunden.