Real-Supermarkt in Krefeld

Schüler, die am Samstag, 13. Juli 2019, zwischen 11 und 16 Uhr ein aktuelles Zeugnis in die Real-Filiale in der Mevissenstraße mitbringen, bekommen für jede Eins einen Zwei-Euro-Gutschein und für jede Zwei einen Ein-Euro-Gutschein. Einlösung ist bis Ende Juli 2019 möglich. Ausgabe an Kinder unter 13 Jahren nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten. Jeder Schüler kann nur einmal teilnehmen.