Beautyindustrie : So erkennen Sie Kosmetik ohne Tierversuche

Ein Hase muss für Tierversuche herhalten (Symbolbild). Foto: Shutterstock/Artfully Photographer

Düsseldorf Allein in NRW leiden jährlich 300.000 Mäuse, Ratten und Affen an Tests für Tierversuche. Trotz des EU-weiten Verbots dieser Tests für Kosmetik finden Hersteller immer wieder Schlupflöcher. Wir erklären, woran Sie tierversuchsfreie Produkte erkennen.

Bereits seit 2004 gilt in der EU die Reglung, dass kosmetische Endprodukte tierversuchsfrei sein müssen. Der Test einzelner Inhaltsstoffe an Tieren wurde 2009 untersagt und seit März 2013 gibt es ein generelles Verkaufs­verbot für Kosmetikartikel, die zuvor an Tieren getestet wurden.

Trotzdem gibt es immer noch Schlupflöcher: So können Kosmetikartikel, die an Tieren getestet wurden, aber vor 2013 auf den Markt gekommen sind, weiterhin verkauft werden. Außerdem können Inhaltsstoffe, die nicht nur in kosmetischen Produkten, sondern beispielsweise auch in Medikamenten eingesetzt werden, weiterhin in Tierversuchen getestet werden.

Erlaubt wird das durch Paragraf 7 des Tierschutzgesetzes. Demnach sind Tierversuche zur Bekämpfung von Krankheiten, in der Grundlagenforschung, dem Schutz der Umwelt oder zur Ausbildung für einen medizinischen Beruf gestattet. Nach Angaben des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft wurden im Jahr 2016 in Deutschland rund zwei Millionen Tiere für Versuche genutzt – darunter 1.400.971 Mäuse, 244.339 Ratten und 2462 Affen. NRW ist im Vergleich bundesweite Hochburg für Tierversuche.

In Ländern außerhalb Europas gibt es noch gar kein Tierversuchsverbot für Kosmetik. So war es bis vor kurzem in China sogar gesetzlich vorgeschrieben, kosmetische Produkte vorab an Tieren testen zu lassen. Inzwischen hat die chinesische Regierung auch andere Verfahren zugelassen, beispielsweise einen Phototoxizitätstest, bei dem Kosmetika auf ihre potenzielle Giftigkeit bei Kontakt mit Sonnenlicht untersucht werden.

Die Tierschutz-Organisation Peta listet insgesamt 472 Unternehmen, die in Deutschland tierversuchsfreie Kosmetik vertreiben. Darunter vertreten sind auch „Hej Organics“ aus Dortmund oder die Marken „Dr. Hauschka“, „Aesop“, „Einhorn“ oder „Udo Walz“. Laut Peta sichern die Unternehmen ab dem Zeitpunkt ihrer Unterschrift zu Tierversuche weder selbst durchzuführen, noch in Auftrag zu geben oder in Kauf zu nehmen.

Neben dieser Liste gibt es auch mehrere Siegel, die tierversuchsfreie Produkte kennzeichnen. Laut Kerstin Etzenbach-Effers von der Verbraucherzentrale NRW führt der Tierschutzbund das Siegel mit den strengsten Anforderungen. Auf dem Siegel sind ein Hase und eine darüber schützend gehaltene Hand abgebildet. Der Tierschutzbund verlangt für die Nutzung, dass Hersteller seit dem 1. Januar 1979 keine Tierversuche mehr in Auftrag gegeben haben.

Außerdem gibt es das Siegel „Leaping Bunny“, das einen springenden Hasen zeigt und von internationalen Tierschutzorganisationen erarbeitet wurde. Hierbei geben die Hersteller selbst den Stichtag an, ab dem sie keine Versuche an Tieren mehr gemacht haben. Auch beim Label „Vegan“ – in grüner Schrift und mit Sonnenblume – gebe es keinen festgelegten Stichtag, so Etzenbach-Effers. Sie führt noch die Siegel „BDIH kontrollierte Natur-Kosmetik“ und „NATRUE“ auf. Beide würden Tierversuche auch für den Import in nicht EU-Länder verbieten.