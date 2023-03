Kein Zwang Alle Infos zum Mittagsschlaf bei Kindern

Dass kindlicher Schlaf wichtig ist, ist wissenschaftlich unbestritten. Kinder verarbeiten im Schlaf nämlich das, was sie tagsüber erlebt haben. So lange Kinder mittags schlafen wollen, sollte man sie daher auch lassen, rät Claudia Oberle, Diplompsychologin in der Sozialpädiatrie des Klinikums Stuttgart auf dem Onlineportal der Zeitschrift „Leben & erziehen“.