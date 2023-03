Von Kleve bis Bonn Wo die Kirschblüte in NRW im Frühling blüht

An einigen Stellen schließen sich die Zweige über den Straßen zu einem rosa „Dach“ und bilden so einen traumhaften Kirschblütentunnel. Besonders spektakulär ist das Bild in der Heerstraße und Breite Straße, die von Japanischen Nelkenkirschen mit besonders üppiger Blüte eingerahmt sind. Hier eine Aufnahme mit Langzeitbelichtung. Information darüber, wie die Kirschblüte in Bonn aktuell ausschaut, finden sie hier in diesem Blog.