Weniger Pestizide in Naturschutzgebieten NRW verschärft den Insektenschutz – zumindest ein bisschen

Die Landesregierung will den Insektenschutz in Naturschutzgebieten strenger durchsetzen. Ein Härtefall-Erlass, durch den Landwirten Ausnahmen vom bestehenden Pestizid-Verbot in diesen Regionen beantragen konnten, läuft zum Jahresende aus. Er soll nun durch einen neuen ersetzt werden, der die Vorgaben strenger fasst. „Es besteht die Annahme, dass der Umfang der Ausnahmegenehmigungen nach Überarbeitung des Erlasses rückläufig sein wird“, heißt es aus dem Landwirtschaftsministerium von Silke Gorißen (CDU).