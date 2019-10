Ärzte-Ausbildung in NRW : Sanierungsstau an Medizin-Universitäten

Die Universtätsklinik Aachen ist eines der größten Krankenhäuser Europas.

Düsseldorf Marode Gebäude und mangelhafte IT-Infrastruktur gefährden laut Wissenschaftsrat mancherorts die Qualität der Ärzte-Ausbildung in NRW. Nicht aber in Aachen, Bonn, Köln und Münster - diese Standorte zählen zur Spitzengruppe. Düsseldorf, Bochum und Siegen müssen Kritik einstecken.

Der Wissenschaftsrat sieht großen Nachholbedarf bei der Digitalisierung der Medizinischen Hochschulen in Nordrhein-Westfalen. Rund 50 Millionen Euro pro Standort seien grob geschätzt allein notwendig, um den Anschluss an die digitale Entwicklung nicht zu verpassen, sagte Ingo Autenrieth, Leiter der Gutachten-Kommission zur Bewertung der medizinischen Hochschulausbildung beim Wissenschaftsrat. Das entspräche bei sieben staatlichen Medizinischen Hochschule im Land insgesamt rund 350 Millionen Euro. Hinzu komme der Investitionsbedarf aufgrund des Sanierungsstaus etwa an Gebäuden, der nicht ermittelt wurde. Das 2021 auslaufende Modernisierungsprogramm des Landes in Höhe von 2,4 Milliarden Euro habe diesen Stau noch nicht beseitigt.

Die Landesregierung hatte im Sommer 2018 zum ersten Mal seit 20 Jahren beim Wissenschaftsrat ein Gutachten in Auftrag gegeben, um die Hochschulmedizin in NRW zu bewerten. Neben der Digitalisierung untersuchte das unabhängige Beratungsgremium auch, inwieweit die Hochschulmedizin auf die demographischen Herausforderungen vorbereitet ist. Ein weiterer Schwerpunkt neben Forschung und Lehre war dabei die Krankenversorgung, auch im ländlichen Raum.

„Es ist Aufgabe des Landes NRW, seine Universitätsmedizin durch eine kluge Förder- und Finanzierungspolitik zu unterstützen und zukunftsfähig zu machen“, resümierte die Vorsitzende des Wissenschaftsrates, Martina Brockmeier. Eine starke Gesundheitswirtschaft werde sich auch für den Standort auszahlen. Eine weitere Empfehlung des Wissenschaftsrates lautet, die Medizinischen Hochschulen besser miteinander zu vernetzen. Damit ließen sich insbesondere Einsparungen in der Forschung erzielen. Kooperationen müssten ausgebaut werden. Und: „Wir brauchen mehr Studienplätze für Mediziner – das kann man auch an den bestehenden Standorten realisieren“, ergänzte Autenrieth.

Den Standorten Aachen, Bonn und Köln stellte der Wissenschaftsrat das beste Zeugnis aus. Die medizinische Forschung in Aachen etwa sei „sehr gut bis exzellent“ und bestens in das technisch-ingenieurwissenschaftliche Profil der RWTH Aachen eingebettet. Die Lehre sei modern, innovativ und werde von den Studierenden hoch gelobt. Zudem sei der Standort mit der Wirtschaft gut vernetzt, auch durch die länderübergreifende Zusammenarbeit mit der Universität Maastricht. Größtes Hindernis für die weitere Entwicklung sei der Denkmalschutz, der An- und Umbauten in unmittelbarer Nähe verhindere und so zu gravierendem Raummangel führe. Nachholbedarf gebe es zudem in Sachen Gleichstellung.

Sehr positiv äußerte sich der Wissenschaftsrat auch über Bonn, dessen Medizinische Hochschule dank exzellenter Leistungen in der Forschung zu den leistungsstärksten Standorten in NRW zähle. Klarer Standortvorteil sind dem Wissenschaftsrat zufolge die Kooperationen mit vielen außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Nachholbedarf sehen die Wissenschaftler aber auch hier bei der Digitalisierung. Auch könne die Lehre innovativer sein.

In Köln hemme die baulich-technisch veraltete Infrastruktur den Standort, der zu den leistungsstärksten in NRW zähle. Die Forscher loben die sehr produktive Lehr- und Lernkultur im Studiengang Humanmedizin. Viele Gebäude seien aber dringend sanierungsbedürftig. Das Gutachten attestiert Köln zudem exzellente Forschung und hervorragende Kooperationen mit außeruniversitären Einrichtungen. Dies könne noch weiter ausgeschöpft werden. Zudem sollten Human- und Zahnmedizin ein integratives Forschungskonzept entwickeln.

Zu den Spitzenstandorten in NRW zählt auch Münster. „Bei der Universitätsmedizin Münster handelt es sich um einen traditionsreichen Standort, der geprägt ist durch in Teilen herausragende, international sichtbare Forschung sowie eine hervorragende Lehre in der Human- und Zahnmedizin“, lobt der Wissenschaftsrat. Insbesondere die Zahnmedizin zähle zu den führenden in Deutschland. Eine Herausforderung sei das defizitäre und stark sanierungsbedürftige Klinikum.

Der Hochschulmedizin in Duisburg-Essen bescheinigen die Gutachter „ein großes Potential und Dynamik“ für die zukünftige Entwicklung. Der Standort müsse aber noch sein Profil schärfen, um national und international sichtbarer zu werden. Auch stecke das Uniklinikum in einer bedrohlichen wirtschaftlichen Situation.

Am Standort Düsseldorf habe die Universitätsmedizin den Wandel erfolgreich eingeleitet. Trotz ungünstiger Rahmenbedingungen mit zahlreichen Wechseln in den Leitungen von Medizinischer Fakultät und Uniklinik, die zudem in bedrohlicher wirtschaftlicher Lage gewesen sei, seien wichtige Grundlagen für ein strategisches Konzept geschaffen worden. Noch behindere aber die unzureichende IT-Infrastruktur die Forschung. Der Wissenschaftsrat empfiehlt, die Kardiovaskuläre Forschung auszubauen. Die Landesregierung müsse gemeinsam mit dem Standort Wege aus der Krise zu suchen.

Das Bochum-Modell verfügt laut Gutachten über sehr gute Anknüpfungspunkte in Lehre, Forschung und Krankenversorgung, die Strukturen sollten jedoch modernisiert werden. Dort seien zu viele Kliniken beteiligt, in deren Leitung die Wissenschaft zu wenig vertreten sei, sagte Autenrieth.

Neben den bestehenden Standorten haben die Gutachter auch die Konzepte für den Aufbau einer medizinischen Fakultät Ostwestfalen-Lippe in Bielefeld. Dort sei eine Bewertung noch nicht möglich, weil noch kein Lehrplan vorliege. Der Wissenschaftsrat empfiehlt daher, den für 2021/22 vorgesehenen Studienstart um ein Jahr zu verschieben.

Eindeutig negativ fällt das Urteil über das Kooperationsmodell der Universitäten Bonn und Siegen aus, an dem 25 Studierende teilnehmen. Der dafür notwendige Aufwand sei nicht gerechtfertigt. Das Konzept sei „nicht überzeugend“.

Der Bericht, an dem 66 Gutachter beteiligt waren, umfasst rund 1.500 Seiten. Die Landesregierung will gemeinsam mit den Hochschulen und Universitätskliniken nun die Umsetzung der Empfehlungen prüfen. „Die Ergebnisse werden NRW noch Jahre beschäftigen“, sagte Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos).

