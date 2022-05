Die Wählerinnen und Wähler in Nordrhein-Westfalen haben klar entschieden. Wir, die @CDUNRW_de , haben die Wahl klar gewonnen! Die Menschen haben uns ganz klar zur stärksten Kraft gemacht. Das ist der Auftrag, eine künftige Regierung zu bilden und zu führen.

Hendrik Wüst zeigt sich siegessicher: Der bisherige NRW-Ministerpräsident und CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen sieht in den ersten Prognosen zur Landtagswahl in NRW einen klaren Sieg für die CDU und einen Regierungsauftrag.